Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, оккупанты нанесли удары 13 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131» с восточного побережья Азовского моря (Приморско – Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами С-300.
"Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области", - добавили в Воздушных Силах.
Защитникам украинского неба удалось уничтожить 10 из 13 ударных дронов «Shahed-136/131».
По предварительным данным, к счастью, обошлось без жертв.
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Ранее сообщалось о взрывах в Николаевской и Запорожье.
Как известно, ночью, 30 июня, в 01:46 силами противовоздушной обороны над Николаевом была уничтожена БпЛА типа «Shahed-136».
"В результате падения обломков произошло возгорание на открытой открытой территории площадью до 20 кв. м и кровли жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями ГУ ГСЧС в Николаевской области. Пострадавших нет", - сообщили в Николаевской ОГА.
Между тем, в Воздушных силах сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.
«Не игнорируйте сигналы тревоги!», - призвали жителей Зипорожской и Днепропетровской областей, для которых в зале раздается воздушная тревога.
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Кроме того, Politeka.net писала, что вступление Украины в НАТО не остановит войну.