Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, оккупанты нанесли удары 13 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131» с восточного побережья Азовского моря (Приморско – Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами С-300.

"Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области", - добавили в Воздушных Силах.

Защитникам украинского неба удалось уничтожить 10 из 13 ударных дронов «Shahed-136/131».

По предварительным данным, к счастью, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось о взрывах в Николаевской и Запорожье.

Как известно, ночью, 30 июня, в 01:46 силами противовоздушной обороны над Николаевом была уничтожена БпЛА типа «Shahed-136».

"В результате падения обломков произошло возгорание на открытой открытой территории площадью до 20 кв. м и кровли жилого дома. Пожар был оперативно ликвидирован подразделениями ГУ ГСЧС в Николаевской области. Пострадавших нет", - сообщили в Николаевской ОГА.

Между тем, в Воздушных силах сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

«Не игнорируйте сигналы тревоги!», - призвали жителей Зипорожской и Днепропетровской областей, для которых в зале раздается воздушная тревога.

Последние новости Украины:

Отвратительный скандал гремит в Раде – нардепу грозит большой срок заключения.

Также сообщалось, кто разрешил Паше "Мерседесу" после ареста приехать в Лавру.

Кроме того, Politeka.net писала, что вступление Украины в НАТО не остановит войну.