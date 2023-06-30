Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, ворог застосував іранські ударні БпЛА типу "Shahed" та зенітні керовані ракети із С-300.

Крім того, згідно з даними Генштаба, минулої доби противник застосував шість зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв.

Також протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

«Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою», - підкреслюють в Генштабі ЗСУ.

Додамо, минулої ночі вибухи гриміли у Миколаївській області. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що ціль збили над Миколаєвом.

За його словами, уламки впали на території міста, почалася пожежа.

«Без жертв. 20 кв.м трави та дах житлового будинку. Вже загасили», - додав пізніше Кім.

Крім того, вибухи лунали над Запоріжжям.

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