Донетчина находится под жестоким огнем окупантов каждый день.

Так, за прошедшие сутки на Волновахском направлении россияне 17 раз обстреляли Угледар, под огнем находились Новоукраинка и Богоявленка.

«На Донецком направлении зафиксированы обстрелы Красногоровки Марьинской общины и Очеретино. На Горловском направлении враг обстрелял Константиновку из Смерчей — повреждены 18 частных домов, магазин, склад, водопровод и газопровод», - сообщили в Донецкой ОГА.

Также происходили хаотические обстрелы Торецкой и Часовоярской общин.

На Лисичанском направлении разрушен дом в Звановке, зафиксировано 5 обстрелов Лиманской общины.

За сутки были ранены два мирных жителя Донбасса.

В свою очередь полиция Донбасса сообщила, что за прошедшие сутки российские войска попали в города Авдеевка, Курахово, пгт Большая Новоселка, села Богоявленка, Времевка, Ласточкино, Нескучное, Новоукраинка.

«Оккупанты били авиабомбами ФАБ-250, ракетами, РСЗО «Град», артиллерией. Авдеевка выдержала 9 обстрелов. На Нескучное Волновахского района россияне сбросили три управляемых авиабомбы ФАБ-250», - рассказали в полиции.

Кроме того, ночью россияне обстреляли из артиллерии Константиновку - повреждены два частных дома и складских помещения.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Отметим, что село Нескучное было освобождено украинскими защитниками 10 июня.

"10 июня 2023 года 7 отдельный батальон АРЕЙ Украинской Добровольческой Армии 129 оБр сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Александра Грищука, Второго Македонца освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области", - говорилось в сообщении.

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