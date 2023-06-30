Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, окупанти завдали ударів 13-ма дронами-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря (Приморсько – Ахтарськ) та 4-ма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.
«Атаковано військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області», - додали в Повітряних Силах.
Захисникам українського неба вдалося знищити 10 із 13 ударних дронів «Shahed-136/131».
За попередніми даними, на щастя, обійшлося без жертв.
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Додамо, раніше повідомлялось про вибухи на Миколаївщині та Запоріжжі.
Як відомо на даний момент, вночі, 30 червня, о 01:46 силами протиповітряної оборони над Миколаєвом було знищено БпЛА типу «Shahed-136».
"Внаслідок падіння уламків сталося займання на відкритій відкритої території площею до 20 кв. м та покрівлі житлового будинку. Пожежа була оперативно ліквідована підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає", - повідомили в Миколаївській ОДА.
Тим часом у Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.
«Не ігноруйте сигнали тривоги!», - закликали мешканців Зіпорізької та Дніпропетровської областей, для яких зарах лунає повітряна тривога.
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Крім того, Politeka.net писала, що вступ України до НАТО не зупинить війну.