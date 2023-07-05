Так, в Сети появились кадры мощнейшего взрыва, прогремевшего в оккупированной Макеевке. Стену огня было видно в ночном небе даже из Донецка.

«В результате эффективного огневого влияния подразделений Сил обороны прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке», - прокомментировали взрыв в СтратКоме ВСУ.

В свою очередь пользователи соцсетей предположили, что взрыв прогремел на нефтебазе, которая расположена в Макеевке.

«Ого!», «Наши молодцы!»,

«Так сильно 8 лет дамбили бамбас, что люди не привыкли, что это стремная тема так через окно снимать бавовну»,

«Там нефтебаза серьезная, она уже горела. туда продуктопровод из россии идет».

Добавим, ранее в Сети появились кадры, как сегодня выглядит донецкий стадион «Шахетр».

Там, где когда-то проходили матчи и шумела толпа болельщиков теперь растут кусты и деревья.

Добавим, согласно данным Генштаба ВСУ, авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 скалада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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