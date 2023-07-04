Дитину, яка пішла на зустріч з подругами і зникла, знайшли без ознак життя.

Про страшну трагедію повідомили у Маріупольскій міській раді. 12-річна Ірина Губарєва зникла 30 червня в селищі Мангуш Маріупольського району.

Нагадаємо, що селище Мангуш окуповане ще з березня 2022-го року.

Дитина зникла після того, як пішла на зустріч з подругами.

«Після пошукових робіт, дівчину знайшли мертвою у селищі Республіка, що майже за 30 км від Мангуша», - йдеться у повідомленні Маріупольскої міської ради.

За однією із версій, дівчину збив на автомобілі російський військовий. Він поклав тіло до машини та вивіз у поле, де її і знайшли.

«Це не поодинокі випадки, коли зникають діти та дорослі, ніхто ці випадки не розслідує, бо закон не розповсюджується на російських окупантів», - зазначили у раді.

Також стало відомо, що у самому Маріуполі, який теж знаходиться під окупацією, при загадкових обставинах гинуть самі російські військові.

Про це також повідомили в Марупольскій міській раді.

«За останні два тижні у різних районах Маріуполя було знайдено вісім убитих військових. Шестеро з них було зарізано, двоє – застрелено в потилицю. Про це, за інформацією telegram-каналу, розповів російський офіцер, який наразі перебуває в окупованому Маріуполі», - розповіли в раді.

Зазначаєтсья, що факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка.

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