Украинские защитники действительно имеют успех в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.

«В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», – заверил Ковалев.

Кроме того, украинские воины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Добавим, между тем известный российский «военкор» Сладков сообщил, что российские войска якобы уходят из Клищеевки.

«…Бахмут под огневым контролем ВСУ», - сообщил «венкор», добавляя, что у оккупантов снова «снарядная диета».

Сладков также заявил, что «Бахмут под угрозой штурма» и выразил обеспокоенность по его удержанию.

В то же время украинский военнослужащий, который ведет телеграмм-канал «Бахмутский демон», сообщил, что Сладков говорит неправду.

«Пока клещи еще не отступили, эй, Сладков лжет. Но их положение критическое и созданное нами. Резервы их, надеемся, могут не успеть», – сообщил «демон».

Также защитник добавил, что «крышка гроба» для российских окупантов «схлопывается понемногу» и все идет «по плану».

Тем временем в Министерстве обороны Украины не комментируют ситуацию по отступлению россиян из Клищеевки.

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Также сообщалось, что украинцы готовятся к масштабной эвакуации.

Кроме того, Politeka.net писала об экстренном сообщении Укрзализныци о ЧП на пути.