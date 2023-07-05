Росіяни кожного дня калічать і вбивають українців, знищують їхні домівки і мирне життя.

Так, протягом доби окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь.

Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Зранку 4 липня у с. Моначинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди.

А вдень, нагадаємо, російська армія вдарила ракетою «Іскандер» по місту Первомайський. Внаслідок атаки постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.

«Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. 5 - у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному - із осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан - середньої тяжкості», - повідомляють у Харківській ОДА.

Не зупинялись окупанти і вечором – біля 20.00 ворог здійснив потужний мінометний обстріл села Уди.

«Нанесено 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено два приватні будинка та знищено автомобіль», - розповіли в Харківській ОДА, підкресливши, що, на щастя, жертв немає.

Пізніше, близько 23:30, у с. Білий Колодязь Чугуївського району під вогонь окупантів потрапив цукровий завод. Зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі.

«Попередньо росіяни застосували С-300. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані», - повідомили в ОДА.

Ранок на Харківщині також почався з атаки - близько 4:00 у смт. Білий Колодязь відбувся обстріл.

На даний момент відомо про пошкодження багатоквартирного будинку та автівки. Інформація щодо потерпілих не надходила.

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