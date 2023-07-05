Так, протягом доби окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь.
Із мінометів та артилерії обстріляли прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.
Зранку 4 липня у с. Моначинівка Куп'янського району окупанти обстрілами пошкодили будинки та господарчі споруди.
А вдень, нагадаємо, російська армія вдарила ракетою «Іскандер» по місту Первомайський. Внаслідок атаки постраждали 43 людини, серед них - 12 дітей. Пошкоджені 8 багатоповерхових будинків, горіли автомобілі.
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«Станом на ранок 5 липня у лікарнях області залишається 7 людей. 5 - у Первомайському, стан середньої тяжкості, в основному - із осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однорічна дитина також перебуває у медзакладі, стан - середньої тяжкості», - повідомляють у Харківській ОДА.
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«Нанесено 19 ударів, у результаті чого значно пошкоджено два приватні будинка та знищено автомобіль», - розповіли в Харківській ОДА, підкресливши, що, на щастя, жертв немає.
Пізніше, близько 23:30, у с. Білий Колодязь Чугуївського району під вогонь окупантів потрапив цукровий завод. Зруйновано дах, стіни, конструктивні елементи виробничої будівлі.
«Попередньо росіяни застосували С-300. Отримали вибухові травми чоловіки 45 та 37 років, госпіталізовані у середньому стані», - повідомили в ОДА.
Ранок на Харківщині також почався з атаки - близько 4:00 у смт. Білий Колодязь відбувся обстріл.
На даний момент відомо про пошкодження багатоквартирного будинку та автівки. Інформація щодо потерпілих не надходила.
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