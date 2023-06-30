Згідно з оновленими даними української розвідки, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції, пише Politeka.net.

Так, одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «росатому», які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «росатомом».

«Згідно отриманих вказівок вони мають від’їхати до 5 липня. Бажаний напрямок – територія окупованого Криму. На сьогодні відомо про від’їзд на півострів начальниці юридичного відділу Манцурової, головного інспектора Штатського та заступника станції із забезпечення Губарева», - повідомили в розвідці.

Також на території самої ЗАЕС та в місті Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

«Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну», - зазначили в Головному управлінні розвідки МО України.

Нагадаємо, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та в частині Херсонщини почалися навчання. Легенда — витік радіації з одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції.

«Ми розуміємо, що окупована ворогом Запорізька атомна електростанція на сьогоднішній день представляє в техногенному плані величезну небезпеку, особливо для громадян Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської області.

За найгіршим сценарієм обов’язковій евакуації підлягають близько 300 тисяч мешканців Дніпропетровщини та Запоріжжя», - йдеться у повідомленні МВС.

Останні новини України:

Жителям яких громад і районів треба бути готовими до термінової евакуації.

Також повідомлялось, що українців почали готувати до нової катастрофи.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти минулої ночі вдарили по Україні не тільки ракетами.