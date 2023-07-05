Спустя полторы недели после мятежа Пригожина уже можно сделать выводы, какое наказание ему придумал Путин.

Некие итоги решил подвести российский политолог и бывший спичрайтер главы Кремля Аббас Галлямов, пишет Politeka.net.

Так, Галлямов напомнил пафосные слова Путина в день мятежа: «Наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом. <…> Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию. И ответят за это».

Сейчас же, спустя полторы недели, уже виден результат – каким именно образом Пригожин ответил за предательство.

«Видимо таким: вчера ему вернули 10 миллиардов рублей, сегодня - наградное оружие. Похоже, что это такие элементы наказания…

Выглядит так, будто кто-то специально работает, чтобы окончательно девальвировать слова президента. Работает, надо признать, успешно», - заключил Галлямов.

Напомним, по неподтврежденным данным, Пригожину вернули все конфискованное при обысках оружие

Глава чвк «вагнер» лично прибыл в санкт-петербург 4 июля, где ему вернули конфискованное после обысков оружие, сообщают росСМИ.

Встреча якобы состоялась в здании Управления фсб по петербургу и ленобласти на литейном проспекте. Устроившему военный мятеж главе наемников выдали два карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку «АРка» и еще несколько ружей и пистолетов.

Кроме того, пригожину якобы вернули именной пистолет Glock, которым его наградил Шойгу.

Ранее Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, найденные при обысках в Санкт-Петербурге.

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