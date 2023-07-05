Про це, як пише Politeka.net, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

«В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - запевнив Ковальов.

Крім того, українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Додамо, тим часом відомий російський «воєнкор» Сладков повідомив, що російські війська начебто відходять з Кліщіївки.

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"

Росіяни принесли в Україну ще одне страшне лихо: "За характером протікання хвороба має ознаки..."

Залужний може передумати: окупанти роблять помилку, намагаючись відволікти ЗСУ на Луганському напрямку

Топ-чиновник НАТО знищив надії ЗСУ, крові проллється ще більше: "Позамежний цинізм"

"Нарешті офіцери перестануть штани протирати": у ТЦК почалися заміни, які потішать багатьох українців
Показати ще

«… Бахмут під вогневим контролем ЗСУ», - повідомив «вєнкор», додаючи, що в окупантів знову «снарядна дієта».

Сладков також заявив, що «Бахмут під загрозою штурму» і висловив занепокоєння щодо його утримання.

У той же час український вїйськовослужбовець, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що Сладков каже неправду.

«Поки кліщі ще не відступили, агов, Сладков бреше. Але їх положення критичне, і створене нами. Резерви їхні, сподіваємось, можуть не встигнути», - повідомив «демон».

Бахмут, війна, Донбас

Також захисник додав, що «кришка гроба» для російських окупантів «схлопується потроху» і все йде «за планом».

Тим часом в Міністерстві оборони України не коментують ситуацію щодо "відступу" росіян з Кліщіївки.

Останні новини України:

Нові ракетні удари, багато постраждалих - куди цього разу поцілили окупанти.

Також повідомлялось, що українців готують до масштабної евакуації.

Крім того, Politeka.net писала про екстрене повідомлення УЗ щодо НП на колії.