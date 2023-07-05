Українські захисники справді мають успіх в результаті наступу в районі Кліщіївки, що на Бахмутському напрямку.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

«В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - запевнив Ковальов.

Крім того, українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Додамо, тим часом відомий російський «воєнкор» Сладков повідомив, що російські війська начебто відходять з Кліщіївки.

«… Бахмут під вогневим контролем ЗСУ», - повідомив «вєнкор», додаючи, що в окупантів знову «снарядна дієта».

Сладков також заявив, що «Бахмут під загрозою штурму» і висловив занепокоєння щодо його утримання.

У той же час український вїйськовослужбовець, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що Сладков каже неправду.

«Поки кліщі ще не відступили, агов, Сладков бреше. Але їх положення критичне, і створене нами. Резерви їхні, сподіваємось, можуть не встигнути», - повідомив «демон».

Також захисник додав, що «кришка гроба» для російських окупантів «схлопується потроху» і все йде «за планом».

Тим часом в Міністерстві оборони України не коментують ситуацію щодо "відступу" росіян з Кліщіївки.

Останні новини України:

Нові ракетні удари, багато постраждалих - куди цього разу поцілили окупанти.

Також повідомлялось, що українців готують до масштабної евакуації.

Крім того, Politeka.net писала про екстрене повідомлення УЗ щодо НП на колії.