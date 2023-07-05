Про це, як пише Politeka.net, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
За його словами, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.
«В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», - запевнив Ковальов.
Крім того, українські воїни продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
Додамо, тим часом відомий російський «воєнкор» Сладков повідомив, що російські війська начебто відходять з Кліщіївки.
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«… Бахмут під вогневим контролем ЗСУ», - повідомив «вєнкор», додаючи, що в окупантів знову «снарядна дієта».
Сладков також заявив, що «Бахмут під загрозою штурму» і висловив занепокоєння щодо його утримання.
У той же час український вїйськовослужбовець, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що Сладков каже неправду.
«Поки кліщі ще не відступили, агов, Сладков бреше. Але їх положення критичне, і створене нами. Резерви їхні, сподіваємось, можуть не встигнути», - повідомив «демон».
Також захисник додав, що «кришка гроба» для російських окупантів «схлопується потроху» і все йде «за планом».
Тим часом в Міністерстві оборони України не коментують ситуацію щодо "відступу" росіян з Кліщіївки.
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Крім того, Politeka.net писала про екстрене повідомлення УЗ щодо НП на колії.