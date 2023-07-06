На спутниковых снимках ЗАЭС теперь видно появление новых объектов.

Так, в частности, новые объекты теперь видны на крыше IV энергоблока, пишет Politeka.net со ссылкой на Радио Свобода

Соответствующие спутниковые снимки ЗАЭС появились в Сети.

Какие именно эти объекты пока доподлинно неизвестны, но их нет ни на одном другом спутниковом снимке IV энергоблока за последние полтора года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил со ссылкой на данные разведки, что российские войска разместили на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.

Кроме того, по данным украинской разведки, российские войска подготовили все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС. Оккупанты начали покидать станцию ​​и дали указания до 5 июля эвакуироваться ее работникам.

Так, одними из первых со станции уехали трое сотрудников «росатома», руководившие действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с росатомом.

Персоналу, остающемуся на станции, дано указание «в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину».

Последние новости Украины:

Украинцам дали рекомендации, как поступить, если в момент взрыва на ЗАЭС они будут находиться на улице.

Также сообщалось, что украинцы готовятся к масштабной эвакуации.

Напомним также, что минувшей ночью оккупанты ударили по Украине ракетами "Калибр", последствия ужасающие.