Під покровим темряви росіяни атакували Львівщину, пише Politeka.net.
Як повідомляють в Повітряних Силах, противник завдав удару з акваторії Чорного моря близько першої години ночі.
«Із надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід», - повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
Українським захисникам вдалося збити сім із десяти крилатих ракет «Калібр».
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«На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим! Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані!», - йдеться у повідомленні.
Тим часом у Львові на місті трагедії продовжується пошуково-рятувальна операція. На даний момент відомо про чотирьох загиблих, кількість поранених зросла до 32 осіб, з них одна дитина.
Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова від початку повномасштабного вторгнення.
Зруйновано більше 50 помешкань.
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