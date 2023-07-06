Российские негодяи не прекращают бить по мирным населенным пунктам Украины, калеча и убивая людей.

Так, полиция Херсона фиксирует последствия новых обстрелов.

К сожалению, в результате этих атак есть погибший и раненые – среди которых 10-летний мальчик, пишет Politeka.net.

Сообщается, что российские захватчики круглые сутки атаковали мирное население в Бериславском и Херсонском районах.

«По жилым кварталам враг совершил авиаудар, сбрасывал боеприпасы из БПЛА, избивал из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня», - рассказали в полиции.

В результате атак есть разрушения и повреждения гражданских объектов, вспыхнули пожары.

«Оккупационная армия совершила авиаудар по селу Змиевка, в результате взрывов повреждены жилые дома и сельхозтехника. Во время артиллерийского обстрела пгт Белозерка погиб 58-летний мужчина и ранены 5 местных жителей, среди которых 10-летний мальчик. У всех минно-взрывные травмы, осколочные ранения и острая реакция на стресс», - сообщили правоохранители Херсонщины.

В селе Садовое в результате российских обстрелов повреждены жилые дома, служебный автомобиль оператора почтовой связи и три автомобиля организации, которая на момент удара раздавала жителям гуманитарную помощь, две женщины получили ранения.

В селе Ивановка Белозерской общины под российские обстрелы попал 58-летний мужчина - у него травма головы.

Кроме того, русские войска продолжают накрывать огнем город Херсон. От страшных атак страдает микрорайон Корабел, центр города, Днепровский район, прибрежная зона и пригород.

«Враг из авиации ударил по пгт Антоновка, там повреждены склады и ангар на территории неработающего предприятия», - добавили в полиции.

Добавим, сегодня Херсонщина прощается с мужественным Героем, отдавшим жизнь за нашу свободу и независимость.

В Херсоне в последний путь проведут солдата Александра Соху. Герою было всего 35 лет, он погиб при выполнении боевого задания.

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