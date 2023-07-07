"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как правильно приготовить квашеные баклажаны на зиму. Кулинар Литвинова предлагает приготовить квашеные баклажаны с хрустящей начинкой.

Рецепт квашеных баклажанов

Ингредиенты:

  • 1,5 кг баклажанов
  • 300 г моркови
  • 150 г сладкого перца
  • 1 острый перец
  • 40 г чеснока
  • 100 г зелени (петрушка, базилик, кинза, сельдерей)
  • 1 л воды для бланшировки
  • 30 г соли для бланшировки
  • 1 л воды для маринада
  • 50 г соли для маринада
  • 4 лавровых листа
  • 1 чайная ложка перца горошком

Приготовление:

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Начнем с подготовки баклажанов: сделайте сквозной надрез в баклажане, оставив его цельным с двух концов, и удалите плодоножку. Затем отправьте их на бланшировку в кастрюлю с водой и солью, делится "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Пока баклажаны бланшируются, готовим маринад. Залейте кипятком специи (лавровый лист, перец горошком) и оставьте настаиваться.

Приготовьте начинку: измельчите зелень и чеснок, натрите морковь, и нарежьте болгарский перец соломкой. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Когда баклажаны станут мягкими, достаньте их из кастрюли и установите под пресс на 30-40 минут, чтобы удалить горечь и сохранить упругость. В соленую воду добавьте сельдерей, рассказывает "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

После остывания баклажанов, начините фаршировать их приготовленной начинкой и обматывать сельдереем. Также "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подмечает, затем залейте готовые баклажаны холодным маринадом через сито. Для квашения выберите широкую плоскую емкость. Накройте марлей и оставьте на 5-7 дней для процесса брожения.

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