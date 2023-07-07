"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как правильно приготовить квашеные баклажаны на зиму. Кулинар Литвинова предлагает приготовить квашеные баклажаны с хрустящей начинкой.

Рецепт квашеных баклажанов

Ингредиенты:

1,5 кг баклажанов

300 г моркови

150 г сладкого перца

1 острый перец

40 г чеснока

100 г зелени (петрушка, базилик, кинза, сельдерей)

1 л воды для бланшировки

30 г соли для бланшировки

1 л воды для маринада

50 г соли для маринада

4 лавровых листа

1 чайная ложка перца горошком

Приготовление:

Начнем с подготовки баклажанов: сделайте сквозной надрез в баклажане, оставив его цельным с двух концов, и удалите плодоножку. Затем отправьте их на бланшировку в кастрюлю с водой и солью, делится "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Пока баклажаны бланшируются, готовим маринад. Залейте кипятком специи (лавровый лист, перец горошком) и оставьте настаиваться.

Приготовьте начинку: измельчите зелень и чеснок, натрите морковь, и нарежьте болгарский перец соломкой. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Когда баклажаны станут мягкими, достаньте их из кастрюли и установите под пресс на 30-40 минут, чтобы удалить горечь и сохранить упругость. В соленую воду добавьте сельдерей, рассказывает "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

После остывания баклажанов, начините фаршировать их приготовленной начинкой и обматывать сельдереем. Также "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подмечает, затем залейте готовые баклажаны холодным маринадом через сито. Для квашения выберите широкую плоскую емкость. Накройте марлей и оставьте на 5-7 дней для процесса брожения.

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