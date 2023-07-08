Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который с начала войны прославился на всю Украину совими успокоительными видео и оптимизмом, поделился своим мнением о том, что будет происходить в России после попытки мятежа Пригожиным.

Об этом он рассказал в эфире "Фабрики Новостей".

Как рассказал Виталий Ким, он не сильно следит за ситуацией с попыткой мятежа, однако, у него очень пессимистичный взгляд на то, что в России может что-то поменяться. По мнению главы Николаевской ОВА, скорее всего недовольных россиян просто пересажают в тюрьмы, и на это все закончится.

"Какая форма сейчас там той истории неважно. Важна суть, а суть такая, что переворота нет. Суть такая, что я вижу, что сейчас власти России с помощью этой операции, как в Турции перед выборами было. Там верхушка мятежников они уехали за границу, живут, у них все хорошо. А 16 тысяч человек посадили в тюрьму – весь протестный электорат. То есть в России, я вижу, то же, именно сейчас все, кто был недоволен плохой политикой захватнической России и сейчас их тоже всех посадят, и буду дальше работать", - поделился мнением Виталий Ким.

На вопрос журналиста о том, возможна ли вторая попытка мятежа в России, Виталий Ким лаконично ответил: "Мы в такие времена живем, сейчас все возможно".

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