Николаев и Николаевщина в начале полномасштабного вторжения России объединились и не позволили врагу оккупировать область. Даже несмотря на то, что в регионе есть часть людей, которые скучают по советскому союзу, даже они во время вторжения очень вражески были настроены против россиян.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, это было общее решение всего населения Николаевской области любой ценой не допустить оккупации, люди объединились, сплотились и решили сопротивляться оккупантам.

"Я видел планы, которые были у них были. И не помню, вроде два дня на Херсон, два дня на Николаев, три дня на Одессу на проход, по их графику. И это совпадает с теми картами, что мы забирали у разведчиков, у десантников. Планы у них такие были. У них планы такие были. У них были планы Киев за три дня взять, ну и что", - говорит Виталий Ким.

По его словам, риск, что область оккупируют был очень высоким, но делалось все, чтобы этого не произошло. Слажено работали все – и ВСУ, и ТрО и местная власть, и все это совместно с высшим военным руководством страны. При этом Виталий Ким подчеркнул, что "плана Б", то есть побега, у него и его команды не было.

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