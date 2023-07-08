Известный рэпер Потап после всех скандалов с его "гастролями" за границей неожиданно обратился к Валерию Залужному.

Известный украинский исполнитель и муж Насти Каменских Потап, который нарвался на жесткую критику украинцев за свою жизнь за границей, часто делится в Instagram яркими фото и видео. Так, в этот раз Потап удивил новым фото и обращением напрямую к Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Как видно, на своей странице Потап опубликовал фото с Валерием Федоровичем, на котором они по-дружески приобнялись и смотрят в объектив. Примечательно, что на этом снимке Главнокомандующий ВСУ позирует не в военной форме, а в гражданской одежде.

Как оказалось, этим постом Потап решил поздравить Валерия Залужного с юбилеем – генералу исполнилось 50 лет. К тому же, похоже, Потап решил похвастаться перед украинцами, что у него есть такое фото.

В подписи к публикации Потап написал короткое приветсвие-обращение к Залужному: "Пане Генерале, з ювілеєм! Тільки вперед!". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию Потапа, присоединяясь к поздравлениям.

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