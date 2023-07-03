На этот раз на своей странице в Instagram Потап разместил неожиданный пост об Украине и родном доме. Но написал артист его не сам, а попросил Chat GPT.

"Украина моя, родная страна! Несмотря на все непростые времена, ты уже доказала свою силу и непоколебимую волю. Сквозь кризисы и препятствия, ты продолжаешь расти, расцветать и вдыхать жизнь в сердца каждого из нас. 💪 Наша страна – источник гордости, она переполнена величественными горами, живописными полями и живописными реками. Наши древние города отражают величие истории, которая еще не иссякла. Украина - это наш дом, наше место на земле, где мы всегда можем обрести душевное спокойствие и гостеприимство", - передал Потап слова искусственного интеллекта.

Chat GPT также добавил, что наша нация – сильная и осведомленная, готовая противостоять любым трудностям.

"Вместе мы сможем построить страну, в которой каждый ребенок сможет вырасти и развиться, где каждый мечтатель может найти свое место под солнцем. Наша Украина – страна возможностей и перспектив, где мы можем сделать мир лучше. 💙 Иногда, когда казалось бы, что все тяжело, вспомним, какая крепкая и величественная наша Украина. Несмотря на все трудности, мы способны к невероятным свершениям. Вместе, мы победим, расцветем и сделаем нашу Украину лучшей для следующих поколений", — говорится в публикации Потапа.

Но внимание украинцев привлек не столько текст от Chat GPT, как роскошный дом, на фоне которого позирует Потап. Кроме того, артиста в комментариях продолжают упрекать из-за того, что он отсиживался за границей:

"Ого, напродюссируйте, пожалуйста, меня, чтобы и я имел такой рай на фоне ❤️😂";

"Самые большие патриоты те, кто сбежали за границу))"

"Хороший дом".

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