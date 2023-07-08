Американский закон о ленд-лизе для Украины, который заканчивается 30 сентября 2023 года (с правом продления), до сих пор не введен в действие.

Ситуацию прокомментировала народный депутат Украины Александра Устинова в эфире Радио НВ.

"Я с первого дня, когда этот закон был проголосован, сразу говорила, что это - политический "развод" нас. Этот закон подавали республиканцы до начала войны в декабре месяце 2021 года. Все, что он должен сделать - это подтолкнуть администрацию Байдена дать нам больше оружия для войны. Все понимали, что война будет и Украину нужно максимально обеспечить.

Этот закон просто упрощает процедуры предоставления администрацией президента США нам оружия. Он ничего не говорит о ленд-лизе. Для того чтобы заработал ленд-лиз, нужно развивать внутреннее производство и выделять на это отдельные деньги.

Когда мы начали их давить в апреле прошлого года, что "давайте нам ленд-лиз как было во Второй мировой войне", то они бегом подняли этот законопроект, где было там слово "ленд-лиз" и его проголосовали и республиканцы и демократы. Потому что закон "республиканский", а демократам нужно было очень показать, что они готовы.

Тогда никто не знал, как пойдет война дальше. Этот сдвиг понимания, что Украина может выиграть и скорее всего выиграет, произошел после нашего контрнаступления в Херсоне и Харькове", - говорит Александра Устинова.

Источник: Радио НВ

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