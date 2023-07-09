С начала войны глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким прославился на всю Украину своими "успокоительными" видео и потрясающим оптимизмом. С его участием создано огромное количество мэмов, а сам он все это время становится все более публичным.

В недавнем интервью в ютуб-эфире Натальи Мосейчук Виталий Ким прокомментировал слухи о своем переведении в Киев, а также рассказал о своей мечте.

Как известно, недавно появились слухи о том, что Виталия Кима вроде как хотят перевести на более высокую должность в Киеве. Однако сам он не очень охотно комментирует эти слухи. Более того, Виталий Ким признался, что не хочет покидать родную Николаевщину.

"Нет, на самом деле не хочу никуда ехать, это первое. Второе, я для себя не решил, решение есть точно, что работаю до победы. Потом будем смотреть. Я не не могу сказать, что я там хочу или что-то. Я знаю, что стала команда сильной, мы больше умеем, понимаем, можем. Решение это не принято, и оно, я думаю, будет тоже тяжелое", - поделился Виталий Ким.

А в конце очень трогательно добавил о своей мечте и своем задании: "Я действительно не хочу Николаевщину оставлять. Я хочу из нее сделать конфетку, как я планировал с первого дня, когда меня назначили".

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