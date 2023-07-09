Военный эксперт Алексей Гетьман рассказал о возвращении "азовцев" в Украину и их возможном участии в боях за возвращение Мариуполя. Об этом специалист сообщил на канале "Сейчас".

"Я думаю, что принимать участие в боевых действиях эти парни обязательно будут, они не смогут быть в стороне. Зависит все от того, насколько у них все хорошо со здоровьем, нужно восстановиться после того, что с ними произошло, привести себя в порядок, пройти обязательно ВЛК. Там нужно посмотреть, какую именно функцию этот человек будет выполнять. Ну а мотивация у этих людей будет зашкаливать, к Мариуполю нужно еще дойти, но я думаю, дойдем, и именно эти бойцы, которые очень хорошо понимают специфику этого региона. Если они будут командовать даже небольшими подразделениями, они смогут не только мотивировать, но и четко объяснять, что и как нужно делать в деталях", сообщил специалист.

Эксперт добавил, что благодаря их опыту и знанию местности командиры смогут применить свои навыки несмотря на карту местно, что может стать козырем для украинской армии при планировании боевых действий на Мариупольском направлении.

Последние новости Украины:

Напомним, мать погибшего Героя пожаловалась на отсутствие обещанного военного кладбища

Также Politeka сообщала, что ВСУ приблизились к освобождению Бердянска и Мариуполя, что известно

А еще Politeka писала, что найдено тело девочки, которая исчезла при загадочных обстоятельствах