Ребенка, который пошел на встречу с подругами и исчез, нашли без признаков жизни.

О страшной трагедии сообщили в Мариупольском городском совете. 12-летняя Ирина Губарева пропала 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района.

Напомним, что поселок Мангуш оккупирован еще с марта 2022 года.

Ребенок исчез после того, как пошел на встречу с подругами.

«После поисковых работ девушку нашли мертвой в поселке Республика, что почти в 30 км от Мангуша», - говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

По одной из версий, девушку сбил на автомобиле российский военный. Он положил тело в машину и вывез в поле, где ее и нашли.

«Это не одиночные случаи, когда исчезают дети и взрослые, никто эти случаи не расследует, потому что закон не распространяется на российских оккупантов», - отметили в совете.

Также стало известно, что в самом Мариуполе, тоже находящемся под оккупацией, при загадочных обстоятельствах гибнут сами российские военные.

Об этом сообщили в Марупольском городском совете.

«За последние две недели в разных районах Мариуполя было обнаружено восемь убитых военных. Шесть из них были зарезаны, двое – застрелены в затылок. Об этом, по информации telegram-канала, рассказал российский офицер, который находится в оккупированном Мариуполе», - рассказали в совете.

Отмечается, что факты смертей тщательно скрывают, чтобы среди оккупантов не началась паника.

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