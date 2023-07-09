Военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона «Айдар» Евгений Дикий объяснил, как кассетные боеприпасы помогут украинским защитникам на фронте.

"Когда наши ребята занимают какие-то вражеские позиции, сразу со второй линии обороны врага выдвигается подкрепление на броне, чтобы их оттуда выбивать, и наша артиллерия пытается подстрелить это подкрепление именно на переходе со второй линии обороны на первую и накрыть их именно на марше, и здесь они теряют больше всего бронетехники. Пока у нас получается так, что на каждую единицу бронетехники должен прийти по меньшей мере один попавший снаряд, а на самом деле попадает не каждый снаряд, даже при том, что наша артиллерия намного точнее вражеской. Но все равно это в среднем 2-3 снаряда нужно выпустить, пока один попадет во вражеский танк.

А как работает кассетный снаряд? Он так же выстреливается один снаряд из пушки, но на подлете к цели он разделяется на десять отдельных элементов, каждый из которых еще немного подводится, и соответственно вероятность поражения цели растет в 10 раз", — заявил военный.

Эксперт подчеркнул, что сейчас идет 2-3 снаряда, пока подстрелим одну цель, а здесь один кассетный снаряд, который подстрелит пусть не 10 в реальности, но 2-3 цели каждый.

"То есть мы реально на порядок увеличиваем сразу само уничтожение вражеской бронетехники, а это сейчас один из главных элементов нашей наступательной стратегии - выбить столько их брони, чтобы когда мы наконец подойдем к их второй линии обороны, той самой которую их пресса называет "линия суровикина", чтобы к этому моменту у них не было уже достаточно людей и достаточно бронетехники, чтобы оперативно затыкать дыры и перебрасывать их с точки на точку. Поэтому кассетные снаряды - это элемент, который может очень усилить сейчас нашу стратегию", - добавил Евгений Дикий.

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