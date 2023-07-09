Экономист Михаил Крутихин рассказал слабом российском рубле. Об этом специалист поделился на канале "Фабрика новостей".

"Вот тут я не согласен с экспертом, есть периоды в истории каждого государства, когда выгодно ослаблять национальную валюту во-первых для того, чтобы поощрить собственный экспорт. На какое-то время можно зажаться, посмотреть, будет инфляция продовольственных товаров, повышение цен, но зато страна получит намного от экспорта какого-то", - сообщил специалист.

При этом эксперт рассказал, что Путин наносит колоссальный урон экономике России. Поэтому сказать, что он стремиться к укреплению российского рубля не стоит. При этом 100 рублей за за один доллар это не потолок для российской экономики.

По словам Михаила Крутихина, от такого положения дел выигрывают экспортеры России, которым это очень выгодно. При этом финансовый сектор страны проводил довольно хорошую экономическую стратегию, удерживая Россию от полного краха финансовой системы. Но при этом из-за расширения военного производства страны растет ВВП. Но не стоит забывать, что все произведенное на заводах сгорит на фронте. Но там где производится что-то гражданское и необходимое, картина совсем иная.

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