Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал военную помощь Украине. Специалист поделился этим в эфире 24-го канала, рассказав о замене 155-го калибра американцами на кассетные боеприпасы.

"155-го калибра нам сейчас действительно не хватает. На войне никогда много снарядов не бывает, то есть постоянно не будет хватать, поэтому чем больше, тем лучше. Поэтому это замена, причем даже не равноценная замена, а это увеличение нашей боевой мощи, так как такого рода снаряд начиненный почти сотней суббоеприпасов, двухсот грамовыми бомбочками, которые накрывают в радиусе трехсот метров поле. Поэтому достаточное количество таких снарядов, а у американцев их есть до трех миллионов", - сообщил эксперт, отмечая, что данная помощь может закрыть вопрос с поставкой снарядов.

Также специалист добавил, что подобные снаряды могут прожигать до семидесяти миллиметров брони техники противника. Поэтому вся легкая бронетехника России будет уничтожена Украиной. Поэтому удары по площадям точно ускорят продвижение украинских войск на фронте и уменьшит потери сил обороны. Поэтому наша артиллерия благодаря таким снарядам сможет наносить до 90% огневого поражения противнику.

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