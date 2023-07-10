Экономист Дмитрий Потапенко рассказал о освобождении Бахмута и его влиянии на саммит НАТО. Об этом специалист высказался на канале Politeka Online.
"Перед самим саммитом, если бы был занят Бахмут, причем не частями, потому что в чем проблема с городом? В том, что вагнера занимали долго - семь месяцев. И там каждый квартал - это было рубилово-месилово. То есть, Бахмут полит кровью десятками тысяч, по моему мнению, с обеих сторон. И от того, что условно несколько кварталов перейдет, а не полностью Бахмут с буферной зоной под контроль ВСУ, но это будет слабый аргумент. Потому что перед саммитом НАТО должен быть Бахмут плюс полтора-два километра буферной зоны, что вот город полностью освобожден и навсегда останется памятником человеческой глупости, войны и всего остального", - сообщил специалист.
При этом эксперт добавил, что ВСУ все же берут под свой контроль некоторые населенные пункты на данном направлении и это может неплохо сыграть во время саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе. По его словам, главное - правильная презентация достижений сил обороны Украины и тогда может быть неплохой результат.
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