Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой «Искандер-М», – рассказал Ким, добавив, что более подробная информация еще уточняется.

Кроме того, в Николаевском районе, 9 июля, в 11:43 был зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

"В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил Ким со ссылкой на районные военные администрации.

Добавим, что ночью Виталий Ким сообщил о взрывах в городе.

«Допускаем, что с-300», - сообщал Виталий Ким.

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Россияне нашли, кого еще притащить на войну в Украине.

Также сообщалось, что украинцев предупредили об опасности с Купянского направления.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне перебросили дополнительные силы, ситуация под Бахмутом снова обостряется.