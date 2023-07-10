Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
«Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, предположительно ракетой «Искандер-М», – рассказал Ким, добавив, что более подробная информация еще уточняется.
Кроме того, в Николаевском районе, 9 июля, в 11:43 был зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
"В Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил Ким со ссылкой на районные военные администрации.
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Добавим, что ночью Виталий Ким сообщил о взрывах в городе.
«Допускаем, что с-300», - сообщал Виталий Ким.
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Также сообщалось, что украинцев предупредили об опасности с Купянского направления.
Кроме того, Politeka.net писала, что россияне перебросили дополнительные силы, ситуация под Бахмутом снова обостряется.