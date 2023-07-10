Российский оппозиционер Леонид Гозман прокомментировал возвращение из Турции украинских бойцов и согласие Эрдогана на вступление Украины в НАТО. Об этом специалист поделился на канале "Сейчас".
"Я думаю, что он не Путину послал этот сигнал, а он послал этот сигнал своим партнерам по НАТО и США, что не такой уж он и плохой мальчик и что-то делает. Поэтому я думаю, что он с ними в диалоге", - рассказал эксперт.
При этом из-за решения президента Турции в России началась истерика среди z-пропагандистов. И единственный вариант перебить повестку - это массовое убийство Путиным.
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"Информационно, к сожалению, единственный способ у Путина перебить - это убить кого-то. Что он и делает, нанося удары по украинским городам для того, чтобы все поняли, что он не собирается сдаваться, что он крутой и сильный. Ничего другого он сделать не может. Эрдогану он тоже ничего сделать не может, потому что Эрдоган сильнее его и значительно. Территория у Путина во много раз больше чем у Эрдогана, но он сильнее и у него прочнее положение в стране, где он только что выиграл выборы. Причем это были настоящие выборы, сколько угодно можно говорить, что он на пузе прополз, но он это сделал", - добавил спикер.
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