На днях президент Украины Владимир Зеленский побывал в Турции с официальным визитом и встретился с президентом страны Реджепом Эрдоганом. К слову, турецкий лидер "воткнул нож в спину" Путину, отпустив защитников "Азовстали", которые пребывали в Турции, вместе с Зеленским в Украину. Тем не менее Эрдоган после этого намерен встретится с Путиным в августе, о чем заявил во время визита украинского президента. При этом, пока не понятно, где эта встреча может произойти.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, Путин таки встретится с Эрдоганом, однако эта встреча пройдет в России, а не в Турции, например, в Сочи. Как известно, у Путина особо нет выбора, куда можно ездить с визитами, ведь Международный уголовный суд выдал ордера на его арест. И если он поедет в Турцию, то его вынуждены будут арестовать и передать в Гаагу.

"Эрдоган с ним обязательно встретится, они с ним встречаются регулярно. И никаких проблем нету. Путин слабый человек, Путин не существующий президент. Какой у него выбор-то? У него что, выбор ни с кем не встречаться? Ну и все тогда, сидим в бункере там на Валдае с Кабаевой и детьми? Нет у него выбора никакого. И он наоборот, он обязательно с Эрдоганом встретиться – в Сочи где-нибудь. Но нет, к Эрдогану он конечно же не поедет", - говорит Жирнов.

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