Российская пропаганда долгое время трубила о взятии Бахмута российскими войсками и преподносила это российскому обществу, как главную победу так называемого СВО в Украине. Поэтому, если Вооруженные силы Украины освободят от оккупантов именно Бахмут, это будет тяжелой потерей для РФ и большой победой для Украины.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

По словам эксперта, главный и вполне реальный успех для украинской армии – это деоккупация именно Бахмута. Однако, многое в этом процессе будет зависеть от боевой устойчивости русских войск в обороне.

"Дело не в том, что Бахмут – это важная военном отношении точка. Просто взятие Бахмута было интерпретировано российской пропагандой и российскими политиками, как величайшая победа. И вот теперь эту победу забирают назад. Может тогда они зададутся вопросом, чего, собственно они ждут, если единственная "победа", которая была, и вот ее забирают. Вот это может оказаться более важным, даже чем, скажем, прорыв Вооруженных сил Украины там к Мелитополю, или к Пологам, или к Волновахе. Я думаю, что возвращение Бахмута Украиной, может сыграть гораздо более важную роль, чем события, которых можно ожидать в Запорожской области", - говорит военный эксперт.

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