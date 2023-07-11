В окрестностях Бахмута кадыровцы были разбиты и понесли большие потери.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в партизанском движении АТЕШ со ссылкой на своего агента в составе вс рф.

Согласно сообщению, у кадыровцев десятки убитых и раненых.

«Они бегут с позиций похлеще многих мобиков», - говорят в «АТЕШ».

Кроме них массово гибнут военные 83 отдельной десантно-штурмовой бригады и 57/72 отдельных мотострелковых бригад.

«Будучи в заградотрядах и посылая россиян в мясные штурмы, они чувствовали себя хозяевами рф, но как все изменилось. Силы обороны Украины взяли город под огневой контроль и развязка совсем скоро», - говорят партизаны.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата» на бахмутское направление.

«Спецназ «АХМАТ» под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», – хвастался Кадыров.

Таким образом, подразделения «Ахмата» заменили в Бахмуте ЧВК «Вагнер».

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

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