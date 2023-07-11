НАТО готово военным путем отражать угрозы россии. Это свидетельствует об утвержденном плане обороны.

Об этом заявил эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в эфире Радио НВ.

"То, что происходило в последний год, сама НАТО считает чрезвычайно важным, потому что это наибольшее развитие обороны после Холодной войны. НАТО после Холодной войны занималась поиском "чем заняться" и они нашли, что нужно заниматься кризисами, нестабильностью, они строили разные силы быстрого реагирование, экспедиционные силы, то, что было в годы Холодной войны, отходило на задний план.

А сейчас они начали развивать основные силы обороны в расчете именно на россию. Эти планы распределены на три зоны: север, центр и юг (Турция). И все прошло хорошо, потому что южная часть этого плана становится логичной после решения Турции по Швеции. Одновременно становится понятным решение по поводу юга. И все прошло хорошо, потому что эти планы можно практически развивать.

Они еще не готовы, потому что там на практике многое нужно делать. Страны-члены согласовали планы, а теперь нужно на национальном уровне определить подразделения: позицию 1, позицию 2, куда двигаться в случае, если "Вагнер" сбросит путина. Все это займет еще полгода, но это будет восстанавливаться и для НАТО все прошло очень хорошо, если не вспоминать Украину.

Источник: Радио НВ

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