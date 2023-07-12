Туапсе буквально ушло под воду, пишет Politeka.net.
Там всю ночь шел мощный ливень, в результате чего дороги оказались под водой вместе с автомобилями.
Перекрыто несколько участков трассы М-4 «Дон» и дороги Джубга — Сочи.
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В Сети тут же заговорили о силе бумеранга:
«Природа мстит, господь наказывает, гробы потоком едуд домой, а Путину все неймется. Что это?»,
«Карма, бумеранг», «Не сочувствую», «Природа мстит!»,
«Вагнеровцы не пройдут», «Радовались подрыву Каховской ГЭС, теперь радуйтесь за себя!».
Отметим, что ранее в Сети также появились кадры огромного смерча в районе Туапсе.
Как сообщали местные паблики, в Сочи выпал град размером с куриное яйцо и образовались несколько смерчей.
А в акватории Черного моря между Сочи и Туапсе одновременно сформировались три смерча. Они распались не доходя до берега.
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Также сообщалось, что отдыхающих на озере в Киеве порезали ножом.
Кроме того Politeka.net писала о трагедии, в результате которогой погибла целая семья.