Курортный российский город на восточном побережье Черного моря страдает от мощной стихии.

Туапсе буквально ушло под воду, пишет Politeka.net.

Там всю ночь шел мощный ливень, в результате чего дороги оказались под водой вместе с автомобилями.

Перекрыто несколько участков трассы М-4 «Дон» и дороги Джубга — Сочи.

В Сети тут же заговорили о силе бумеранга:

«Природа мстит, господь наказывает, гробы потоком едуд домой, а Путину все неймется. Что это?»,

«Карма, бумеранг», «Не сочувствую», «Природа мстит!»,

«Вагнеровцы не пройдут», «Радовались подрыву Каховской ГЭС, теперь радуйтесь за себя!».

Отметим, что ранее в Сети также появились кадры огромного смерча в районе Туапсе.

Как сообщали местные паблики, в Сочи выпал град размером с куриное яйцо и образовались несколько смерчей.

А в акватории Черного моря между Сочи и Туапсе одновременно сформировались три смерча. Они распались не доходя до берега.

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Также сообщалось, что отдыхающих на озере в Киеве порезали ножом.

Кроме того Politeka.net писала о трагедии, в результате которогой погибла целая семья.