Як повідомляє Politeka.net з посиланням на правоохоронців Києва, виклик на спецлінію 102 надійшов з озера Алмазне.
Повідомлялось, що біля озера Алмазне відбувається бійка між двома компаніями відпочиваючих та один чоловік має ніж.
На місці події було виявлено двох чоловіків та жінку з легкими тілесними ушкодженнями, а уродженець Київської області, 1990 року народження, з ножовим пораненням у живіт самостійно звернувся до лікарні.
Поліцейські встановили, що троє чоловіків та жінка стали свідками конфлікту між чоловіком та дівчиною з іншої компанії.
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Намагаючись зупинити сварку, вони зробили йому зауваження.
«У результаті конфлікту, останній завдав «сусідам» ножових поранень різного ступеню важкості», - розповіли в поліції обставини інциденту.
За скоєне правоохоронці затримали місцевого мешканця, 1994 року народження. Виявилося, що раніше він був судимий за вбивство.
За фактом нанесення тілесних ушкоджень 33-річному чоловіку слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження.
Районний суд обрав нападнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.
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