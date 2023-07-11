В Деснянському районі столиці стався кривавий інцидент, в поліції повідомили подробиці.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на правоохоронців Києва, виклик на спецлінію 102 надійшов з озера Алмазне.

Повідомлялось, що біля озера Алмазне відбувається бійка між двома компаніями відпочиваючих та один чоловік має ніж.

На місці події було виявлено двох чоловіків та жінку з легкими тілесними ушкодженнями, а уродженець Київської області, 1990 року народження, з ножовим пораненням у живіт самостійно звернувся до лікарні.

Поліцейські встановили, що троє чоловіків та жінка стали свідками конфлікту між чоловіком та дівчиною з іншої компанії.

Намагаючись зупинити сварку, вони зробили йому зауваження.

«У результаті конфлікту, останній завдав «сусідам» ножових поранень різного ступеню важкості», - розповіли в поліції обставини інциденту.

За скоєне правоохоронці затримали місцевого мешканця, 1994 року народження. Виявилося, що раніше він був судимий за вбивство.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень 33-річному чоловіку слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження.

Районний суд обрав нападнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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