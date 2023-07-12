Офицер ЦАХАЛа в отставке Григорий Тамар рассказал, почему Россия решила пойти в контрнаступление. Об этом специалист рассказал в эфире Politeka Online.

"Смотрите, что интересно. Почти везде, где вам удается продвинуться, россияне пытаются яростно контратаковать. Хотя вроде-бы какой в этом смысл? Вы прорвали первую линию обороны, вышли к основной и это естественное развитие событий на войне, зачем же так пытаться восстановить свои позиции? Но в этом есть определенное объяснение, если мы внимательно посмотрим на карту, особенно на карту дорог, то основные магистрали, которые обеспечивают крымскую группировку российских войск. Они находятся в опасной близости к радиусу 80 километров, которые позволяют вашим системам Хаймарс держать их под огневым контролем", - рассказал эксперт.

Также специалист добавил, что поэтому каждый километр очень важен для России. Поэтому оккупанты яросно контратакуют и иногда несут несоразмерные потери. Каждый освобожденный населенный пункт в таком случае становится очень важным для фронта. Пока неизвестно, где будет основной удар, но как только появится трещина в обороне, ВСУ ударят основными силами на том направлении.

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