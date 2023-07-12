Капитан первого ранга ВМС США Гарри (Юрий) Табах рассказал о лендлизе, который Америка выделила для Украины еще в прошлом году. Об этом он рассказал на канале "Сейчас".

"Бюджета уже нет, все, он исчерпан, лендлиз заканчивается 30 сентября. Чтобы лендлиз заработал, президент Байден должен дать план за 90 дней. Время закончилось, он этого плана Конгрессу никогда не представил. А вам и вы убеждали, что этого нет. Слушать людей, которые имели какое-то понятие и какой-то опыт в этом - вас не интересовало. Это не то, что вы хотели слышать. Сейчас вы пытаетесь это скинуть на то, что Залужный неправильно действовал, что армия неправильно действовала", - рассказал американский военный.

Эксперт добавил, что подобным образом так это не работает и Украина не сможет выжить применяя подобный подход. В такое тяжелое время всегда появляются великие полководцы, которыми восхищается народ и они становятся угрозой для политиков. Но также в смутное время должны быть журналисты, которые будут говорить неприятную правду, а не забалтывать существующие проблемы и писать только о хорошем. И таких людей нельзя победить, ведь они остануться верными профессии в любое время, даже военное.

Последние новости Украины:

Напомним, Гарри Табах рассказал, как Украине переманить противников ее вступления в НАТО на свою сторону

А еще Politeka писала, что отел уехать на Запад, или на Восток, или на Юг, вообще куда-нибудь из бывшего «совка» Эрфан Кудусов

Также Politeka сообщала, что Телиженко рассказал об украинских телешоу Гари Табаху