Офицер ЦАХАЛа в отставке Григорий Тамар рассказал, как идет контрнаступление ВСУ. Об этом специалист рассказал в эфире Politeka Online.
"Давайте не будем заниматься шапкозакидательством. Три момента, да, те резервы, которые ваш Генштаб для данного наступления, они подготовлены с высокой степенью профессионального мастерства. Но действовать им приходится в невероятно сложных условиях и если эти условия попытаться разъяснить нашим зрителям, то можно отметить три аспекта. Вам приходится наступать не имея доминирования в воздухе, вам приходится наступать не имея подавляющего огневого превосходства, и вам приходится наступать на территории с невиданной ранее плотностью минирования", - рассказал специалист.
Эксперт добавил, что данные факторы замедляют украинское контрнаступление. Не стоит забывать, что оккупанты закапывались последние полгода и оборона более простой процесс, чем наступление. Но есть хорошие новости, ведь ВСУ при наступлении минимизировало свои потери.
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"В этой связи хорошими новостями для вас является тот факт, что по оценке заслуживающих доверие зарубежных разведсообществ, потери пока что, которые на линии фронта наблюдаются... Если в живой силе мы не можем с точностью это утверждать, но в бронетехнике это очень легко проверяется с помощью аэрофотосъемок. Так вот потери - они при этом один к одному", - сообщил специалист имея ввиду то, что при наступлении потери должны составлять один к трем.
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