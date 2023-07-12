Офицер ЦАХАЛа в отставке Григорий Тамар рассказал, как идет контрнаступление ВСУ. Об этом специалист рассказал в эфире Politeka Online.

"Давайте не будем заниматься шапкозакидательством. Три момента, да, те резервы, которые ваш Генштаб для данного наступления, они подготовлены с высокой степенью профессионального мастерства. Но действовать им приходится в невероятно сложных условиях и если эти условия попытаться разъяснить нашим зрителям, то можно отметить три аспекта. Вам приходится наступать не имея доминирования в воздухе, вам приходится наступать не имея подавляющего огневого превосходства, и вам приходится наступать на территории с невиданной ранее плотностью минирования", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что данные факторы замедляют украинское контрнаступление. Не стоит забывать, что оккупанты закапывались последние полгода и оборона более простой процесс, чем наступление. Но есть хорошие новости, ведь ВСУ при наступлении минимизировало свои потери.

"В этой связи хорошими новостями для вас является тот факт, что по оценке заслуживающих доверие зарубежных разведсообществ, потери пока что, которые на линии фронта наблюдаются... Если в живой силе мы не можем с точностью это утверждать, но в бронетехнике это очень легко проверяется с помощью аэрофотосъемок. Так вот потери - они при этом один к одному", - сообщил специалист имея ввиду то, что при наступлении потери должны составлять один к трем.

Последние новости Украины:

Напомним, разведывали эти слабые места: ВСУ прорвали линию обороны рф на двух направлениях Запорожья

А еще Politeka писала, что эксперт объяснил, почему победу Украине обеспечат две страны

Также Politeka сообщала, что у ВСУ есть проблемы во время контрнаступления, эксперт поделился



