Военный эксперт рассказал, что решение о поставке кассетных боеприпасов в Украину – это вынужденная мера, и объяснил почему.

Заявления США о поставке в Украину кассетных боеприпасов – это вынужденная мера. Да, присутствует в этом вопросе недопонимание среди наших западных партнеров, в том числе среди представителей немецкого правительства, и в Британии, и в Испании. Однако, другого выхода просто нет, потому что украинских оборонно-промышленный комплекс пока не готов полностью покрывать нужды ВСУ в боеприпасах на фронте.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал, военный эксперт, экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев.

По его словам, поэтому кассетные боеприпасы для Украины – это вынужденная мера, и мы будем использовать их аж до того момента, пока украинский оборонно-промышленный комплекс и предприятия стран коллективного Запада не смогут обеспечить должный приоритет в боеприпасах.

"Страны Европейского союза обещали нам в течение ближайших 12 месяцев поставить миллион снарядов. Прошло уже два месяца, я не думаю, что этот опцион выполнен. Пролонгировали во времени, то есть 12 месяцев еще не истекли, ну и соответственно необходимо время для того, чтобы развивать полноценное производство, чтобы наладить поставки порохов, металлов цветных, в том числе металлов соответствующих составляющих, которые делают из всех этих элементов полноценной боевой снаряд. Чтобы выйти на промышленные объемы производства, потому что снаряды будут необходимы, это очевидно", - сказал Владислав Селезнев.

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