У ніч на 12 липня російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку (Курськ).

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Повітряні Сили ЗС України, росіяни атакували

ударними безпілотниками іранського виробництва типу «Shahed».

«Усього в ударі було задіяно 15 дронів-камікадзе. 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань «Центр» та «Схід»», - розповіли захисники неба над Україною.

Тим часом стало відомо, що на Черкащині було влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку наразі вдалося ліквідувати. Від атаки постраждали двоє людей — їх з опіками доправили до лікарні.

"Складна ніч. Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область "шахедами"....", - повідомили у Черкаській ОВА.

Також повідомляється, що від вечора ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини шість разів.

Агресор атакував з дрону і важкої артилерії. Влучив по Марганецькій громаді та Нікополю.

На щастя, люди не постраждали. Рятувальники обстежують територію, наслідки атак з’ясовуються.

Нагадаємо, минулої ночі під Києвом лунали вибухи - ворог здійснив чергову повітряну атаку на столицю.

Повітряна тривога лунала понад 2 години.

«Всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено силами і засобам нашої ППО», - підкреслювали в КМВА.

Тим часом стали відомі нові дані щодо втрат російських загарбників. За минулу добу було ліквідовано ще 510 окупантів.

Загальні втрати рф в особовому складі вже 235 530 осіб.

Також за минулу добу було знищено танк, засіб ППО, 33 БПЛА та інше.

Останні новини України:

Що сталося в росії після заколоту Пригожина.

Також повідомлялось, що стало відомо, хто в росії хоче закінчення війни.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни намагаються залишити українців без їжі.