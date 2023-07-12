В настоящее время украинские силы обороны бьют все рекорды части уничтожения вражеских систем противовоздушной обороны, это очевидно. Поэтому тут мы должны отдать должное и нашим операторам, и нашим разведчикам, которые выявляют эти цели, а затем происходит огневое поражение.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал, военный эксперт, экс-спикер Генштаба Украины Владислав Селезнев.

По его словам, ВСУ имеет на вооружении ракеты для радарных комплексов, для уничтожения радарных комплексов типа Harm и другие средства поражения.

"Да, их у нас немного, но совершенно очевидно, что мы миксуем те силы и средства, которые есть для того, чтобы достичь желаемого для нас результата. Ситуация безусловно крайне сложная, потому что враг имеет достаточно серьезно разветвленную и многоуровневую систему противовоздушной обороны. Нам есть еще что уничтожать, но в любом случае мы не ищем легких путей, и мы всегда ориентируемся на достижение того самого результата", - говорит военный эксперт.

По словам Владислава Селезнева сейчас для ВСУ крайне важно максимально ослабить не только боевые возможности российской оккупационной армии, в части там уничтожения их артиллерийских средств, боеприпасов артиллерийских конкретно, но и максимально ослабить систему противовоздушной обороны, для того чтобы совершать массовые атаки дронами-камикадзе. Нам необходимо, чтобы небо было достаточно открыто для задействования больших объемов дронов.

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