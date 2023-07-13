Тема переговоров активно педализируется в информационном пространстве, однако вся риторика идет из Москвы. Все что мы видели, все что мы наблюдали за последние месяцы, начиная с годовщины войны 24 февраля, это все инспирация Москвы. И даже отчасти роль и миссия Пекина, она тоже была в общем от желания Москвы, процесс этот форсировать. Потому что Москва не готова воевать с такой интенсивностью, понимая пределы своих возможностей.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский оппозиционер и блогер Марк Фейгин.

По его словам, в Кремле понимают, что у РФ нет возможностей вести такую интенсивную войну. К тому же в России столько разных событий произошло в последнее время, в том числе и попытка военного мятежа.

"На сегодня камнем преткновения является позиция Москвы, которая не готова для того чтобы добиться переговоров соблюсти условия первичные. Вот она хочет безусловно просто перемирия, и начала бесконечных переговоров ни о чем. Оккупировать территории, на которых она сидит, она называет это геополитическими реалиями, и в общем ничего не уступать, а просто сидеть и болтать. Но никто на это не готов, никто этого не хочет, Украина этого не хочет. Запад конечно может каким-то образом взывать к Киеву, что нужно какой-то процесс начать, но даже и Вашингтон не согласен с тем, что оставить как есть, статус кво", - говорит Марк Фейгин.

По его словам, сейчас не та ситуация, поэтому Украина на просто безусловные переговоры и перемирие не пойдет, общественное мнение это в Украине не позволит.

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