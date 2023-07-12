Бахмут - важное стратегическое направление, поэтому именно там ВСУ проводят наступательные действия.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в своем блоге.
"Если мы возвращаем Бахмут, то мы выходим на Ясиноватскую развязку (южнее) и на Пески (севернее). Ясиноватская развязка - это въезд в Донецк. Пески - направление на Горловку. Между ними идет трасса, которая снабжает и обеспечивает взаимодействие и переброску войск противника. Между Песками и Ясиноватой можно вклиниваться в оборону врага и выходить на государственную границу Украины.
Стратегически это очень важный населенный пункт. Рашисты наступали и захватывали Бахмут по принципу попытки захвата Донецкой области. Они шли и Бахмут у них стоял поперек горла, потому что они думали, что взяв Бахмут они выйдут на оперативный простор и перед ними остается одна последняя самая крупная жилая агломерация (Славянск, Краматорск). Возможно они хотели еще "зону безопасности", которую потому демилитаризировать и завоевать в прилегающих областях к Донецкой и Луганской областях", - говорит Олег Жданов.
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Источник: Олег Жданов
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