Отдыхающие россияне на курортах Краснодарского края (рф) ощутили на себе, как работает карма.

В Туапсинском районе в Краснодарском крае недавно прошли сильные ливни.

Разбитые машины, деревья, мусор и не только, все это оказалось на пляже и в воде.

"В такой апокалиптичной обстановке отдыхают на курортах Краснодарского края", - пишут российские телеграм-каналы.

В Туапсинском районе после ливней в некоторых посёлках за пару часов выпала почти двухмесячная норма осадков.

Во время непогода машины россиян и даже дома вместе с людьми уносило в море.

Спустя несколько дней, выглянуло солнце, погода наладилась и россияне решили отдохнуть, несмотря на грязь. Палки и мусор на пляже отдыхающих не смутили.

Бумеранг прилетел в рф после того, как российские оккупанты взорвали Каховускую ГЭС.

На побережье Одесской области после затопления Херсона плавала разная бытовая техника, мебель холодильники, газовые баллоны и тому подобное.

Кроме того, в Черном море видели даже дома украинцев.

Последние новости Украины:

"Пошло не по плану": россияне признались, кто на самом деле взорвал Каховскую ГЭС.

Остатки домов, мебели и не только видели в Черном море, кадры: "Вся эта грязь движется вдоль...".

Кроме того, Politeka.net писала, что экологическая катастрофа назревает в море по причине подрыва Каховской ГЭС: кадры из Одессы.