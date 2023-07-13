В Туапсинском районе в Краснодарском крае недавно прошли сильные ливни.
Разбитые машины, деревья, мусор и не только, все это оказалось на пляже и в воде.
"В такой апокалиптичной обстановке отдыхают на курортах Краснодарского края", - пишут российские телеграм-каналы.
В Туапсинском районе после ливней в некоторых посёлках за пару часов выпала почти двухмесячная норма осадков.
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Во время непогода машины россиян и даже дома вместе с людьми уносило в море.
Спустя несколько дней, выглянуло солнце, погода наладилась и россияне решили отдохнуть, несмотря на грязь. Палки и мусор на пляже отдыхающих не смутили.
Бумеранг прилетел в рф после того, как российские оккупанты взорвали Каховускую ГЭС.
На побережье Одесской области после затопления Херсона плавала разная бытовая техника, мебель холодильники, газовые баллоны и тому подобное.
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