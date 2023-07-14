Бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал о полученных гарантиях безопасности для Украины. Об этом специалист высказался в эфире Politeka Online.
"Гарантии - это правильно все. Потому что это вещь нужная. По Будапештскому меморандуму США, Англия и Россия гарантировала Украине суверенитет и неприкосновенность ее территориальных границ. Отличные гарантии были, на бумажке все так красиво просто. И сказали Украине, сдайте ядерное оружие и мы вам все гарантируем по гроб жизни. А 24 февраля Путин-гарант Украины вторгся в нее, а до этого еще в 14-м уже вторгся. Поэтому слово гарантия еще ничего не гарантирует. То есть, главное не гарантии. Это как в западных контрактах дают триста листов и там все хорошо на первых листах, а где-то 231 листе маленькими буквами сносочка такая, что это не работает ничего и названа причина", - сообщил специалист.
Эксперт добавил, поэтому главное не полученные гарантии, а как они на деле будут работать. Ведь во всем длинном тексте договора главное - тот самый маленький пункт, который позволяет гарантам ничего не выполнять, что они обещали во время саммита НАТО в Вильнюсе, где страны G7 стали гарантами безопасности Украины.
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