Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт выпечки наспех. В частности, кулинар предложил приготовить ягодный пирог, который готовится довольно быстро и может появится готовым на вашем столе через 35 минут.

Евгений Клопотенко

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился своим очень простым и скорым рецептом. Он предлагает приготовить пирог с миксом ягод и овсяными хлопьями. По словам "Мастер Шеф" Клопотенко, этот рецепт не является обычным для пирогов, поскольку он больше похож на крамбл. Однако вы точно полюбите его за насыщенный вкус и простоту приготовления.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал ингридиенты для приготовления пирога по его рецепту:

  • 500 г ассорти ягод (свежих или замороженных)
  • 3 ст. л. кукурузного крахмала
  • 160 г пшеничной муки
  • 125 г сливочного масла комнатной температуры
  • 100 г сахара
  • ½ ч. л. соли
  • цедра 1 апельсина
  • 100 г овсяных хлопьев

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"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал подробный рецепт, который станет понятный даже детям. Для начала разогрейте духовку до 180 градусов.

Пока духовка разогревается подготовим ягоды: возьмите свежие ягоды - это могут быть любые, которые вам нравятся. Возьмите чистую миску и всыпьте туда мытые ягоды. После этого добавьте к ним три столовые ложки кукурузного крахмала. Его нужно добавить для поглощения лишнего ягодного сока. "Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что необходимо хорошенько все перемешать чтобы крахмал равномерно покрыл ягоды. Переложите в форму для запекания.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко подчеркнул, что теперь достаточно приготовить простое тесто. Выложите в миску 160 г пшеничной муки, 125 г сливочного масла, 100 г сахара, ½ ч. л. соли, натертую на мелкой терке цедру апельсина и всыпьте 100 г овсяных хлопьев. Разомните все руками до состояния крошки.

Крошку, которая у вас вышла, выкладите сверху на ягоды и ставьте запекать пирог на 30 минут в духовку.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт сендвича из трех ингридиентов, который готовят в Греции.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт тарта с клубникой без выпечки.

Также Politeka писала, "Мастер Шеф" Клопотенко заинтересовал рецептом бананового хлеба.