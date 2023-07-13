Украинский кулинар и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт выпечки наспех. В частности, кулинар предложил приготовить ягодный пирог, который готовится довольно быстро и может появится готовым на вашем столе через 35 минут.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко поделился своим очень простым и скорым рецептом. Он предлагает приготовить пирог с миксом ягод и овсяными хлопьями. По словам "Мастер Шеф" Клопотенко, этот рецепт не является обычным для пирогов, поскольку он больше похож на крамбл. Однако вы точно полюбите его за насыщенный вкус и простоту приготовления.



"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко назвал ингридиенты для приготовления пирога по его рецепту:

500 г ассорти ягод (свежих или замороженных)

3 ст. л. кукурузного крахмала

160 г пшеничной муки

125 г сливочного масла комнатной температуры

100 г сахара

½ ч. л. соли

цедра 1 апельсина

100 г овсяных хлопьев

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал подробный рецепт, который станет понятный даже детям. Для начала разогрейте духовку до 180 градусов.

Пока духовка разогревается подготовим ягоды: возьмите свежие ягоды - это могут быть любые, которые вам нравятся. Возьмите чистую миску и всыпьте туда мытые ягоды. После этого добавьте к ним три столовые ложки кукурузного крахмала. Его нужно добавить для поглощения лишнего ягодного сока. "Мастер Шеф" Клопотенко отметил, что необходимо хорошенько все перемешать чтобы крахмал равномерно покрыл ягоды. Переложите в форму для запекания.

"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко подчеркнул, что теперь достаточно приготовить простое тесто. Выложите в миску 160 г пшеничной муки, 125 г сливочного масла, 100 г сахара, ½ ч. л. соли, натертую на мелкой терке цедру апельсина и всыпьте 100 г овсяных хлопьев. Разомните все руками до состояния крошки.

Крошку, которая у вас вышла, выкладите сверху на ягоды и ставьте запекать пирог на 30 минут в духовку.

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