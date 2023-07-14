Как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты применили иранские ударные БпЛА типа "Shahed".
Информация о последствиях атаки уточняется.
О взрывах сообщали жители Одесской области и Кривого Рога.
«Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», - призвал мэр Кривого Рога Александр Вилкул.
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Также была угроза баллистического вооружения. Об опасности сообщали в воздушных силах ВС Украины.
«Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Есть угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!», – предупредили защитники украинского неба.
Добавим, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 крылатые ракеты "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БпЛА "Shahed".
В результате успешной боевой работы уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов. Также, враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
«К сожалению, пострадали гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура», - сообщают в Генштабе ВСУ.
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Также сообщалось, что раскрыта главная мотивация россиян в войне против Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмут стал ловушкой для россиян.