Російська пропаганда не втомлюється показувати, як відновлюється Маріуполь, який був спалений, розграбований і розбомблений самими ж росіянами.

Так, у Мережі з'явилося відео дивних новобудов у Маріуполі, які більше нагадують казарми та бараки. При цьому на задньому фоні можна побачити почорнілі стіни багатоповерхівок, у яких до повномасштабного вторгнення росії жили щасливі люди.

«У цих будиночках ніхто не живе, навіть фіранок на вікнах немає, хоча вони повністю готові. Маріуполь», - йдеться у коментарі до відео з «новобудовами».

Стверджується, що будинки підключені до комунікацій, а за територією стежать з відеокамер. Заходити всередину не можна – «відразу поліція приїде».

«Ці будинки чисто для показухи, а жити в них не можна»,

«Якісь бараки чумні»,

«Це скоріше казарми, ніж будинки»,

«Як сцена з фільму жахів»,

«Новобудови з дивними вікнами.. Виглядають все одно як чумні бараки.. знищені будинки.. єдине нагадування про Життя»,

«Це для показухи та майбутніх продажів»,

«Сараї з 60-х років»,

«Північна Корея-2»,

«На кістках і плоті стоять ці будинки»,

"Такі в Росії під переселення будують, економ житло" , - обговорюють користувачі Twitter нове відео з окупованого Маріуполя.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також опублікував відео із міста-примари. Зокрема, жителі окупованого міста вишиковуються в чергу, щоб отримати банківську картку та двічі на день проходять перекличку.

«Ще раз для повного розуміння. Люди записуються в чергу отримати банківську картку, а потім двічі на день вишукуються в чергу, аби пройти "перекличку" та не втратити свою чергу на картку», - розповів Андрющенко.

Також він опублікував кадри району, де було знищено майже 30 багатоповерхівок.

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