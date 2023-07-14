К моменту прибытия спасателей огонь уже полностью охватил помещение ресторана, детской комнаты, бани и столовой, которые находятся в одном здании, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины.
Огонь быстро распространялся по конструкциям соломенной крыши. Спасательным пришлось привлечь специальный автомобиль для подвоза воды из Киева. Кроме того, в связи с отсутствием подъезда пожарной техники к очагу пожара были установлены мотопомпы для подачи воды из бассейна комплекса.
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Работу спасателей усложняло также и плотное расположение построек и их горючий материал.
Вечером 13 июля пожар на территории загородного комплекса в Козине удалось ликвидировать.
В результате пожара пострадали два человека - спасатель, получивший тепловой удар и госпитализированный, а также гражданское лицо. Предварительно человек получил отравление продуктами горения.
Ранее в Сети появились кадры сильного пожара в элитном ресторане Queen Country Club под Киевом.
Любопітно, что отдыхающие не спешили убегать и продолжили игру в настольный теннис даже на фоне огня.
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Также сообщалось, что раскрыта главная мотивация россиян в войне против Украины.
Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмут стал ловушкой для россиян.