Стало известно о пострадавших в результате сильного пожара в известном комплексе отдыха под Киевом.

К моменту прибытия спасателей огонь уже полностью охватил помещение ресторана, детской комнаты, бани и столовой, которые находятся в одном здании, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины.

Огонь быстро распространялся по конструкциям соломенной крыши. Спасательным пришлось привлечь специальный автомобиль для подвоза воды из Киева. Кроме того, в связи с отсутствием подъезда пожарной техники к очагу пожара были установлены мотопомпы для подачи воды из бассейна комплекса.

Работу спасателей усложняло также и плотное расположение построек и их горючий материал.

Вечером 13 июля пожар на территории загородного комплекса в Козине удалось ликвидировать.

В результате пожара пострадали два человека - спасатель, получивший тепловой удар и госпитализированный, а также гражданское лицо. Предварительно человек получил отравление продуктами горения.

Ранее в Сети появились кадры сильного пожара в элитном ресторане Queen Country Club под Киевом.

Любопітно, что отдыхающие не спешили убегать и продолжили игру в настольный теннис даже на фоне огня.

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