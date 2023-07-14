Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, окупанти застосували іранські ударні БпЛА типу "Shahed".

Інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.

Про вибухи повідомляли мешканці Одещини і Кривого Рогу.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», - закликав мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також існувала загроза балістичного озброєння. Про небезпеку повідомляли в Повітряних силах ЗС України.

«Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!», - попередили захисники українського неба.

Додамо, що минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети "Калібр", 1 балістичну ракету “Іскандер-М” та 20 іранських ударних БпЛА “Shahed”.

В результаті успішної бойової роботи знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 20 ударних дронів. Також, ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

«На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура», - повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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